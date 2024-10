L'UNICEF oggi ha ricordato che circa 2 milioni di bambini che soffrono di grave deperimento, conosciuto anche come malnutrizione acuta grave, rischiano di morire a causa della mancanza di fondi per l'Alimento Terapeutico pronto all'Uso ( RUTF )* salvavita per il deperimento.

I livelli di malnutrizione acuta grave fra i bambini sotto i 5 anni sono estremamente alti in diversi paesi, alimentati da conflitti, shock economici e crisi climatica.

Si stima che la mancanza di fondi per il RUTF sta esponendo circa 2 milioni di bambini a rischi di non ricevere cure nei 12 paesi più duramente colpiti. Mali, Nigeria, Niger e Ciad stanno già affrontando o stanno per affrontare l'esaurimento delle scorte di RUTF, mentre il Camerun, il Pakistan, il Sudan, il Madagascar, il Sud Sudan, il Kenya, la Repubblica Democratica del Congo e l'Uganda potrebbero esaurire le scorte entro la metà del 2025.

“Negli ultimi 2 anni, una risposta globale senza precedenti ha consentito di ampliare i programmi per la nutrizione e contenere il deperimento dei bambini e la mortalità ad esso associata nei Paesi gravemente colpiti da conflitti, shock climatici ed economici, e la conseguente crisi della nutrizione materno-infantile”, ha dichiarato il Direttore dell'UNICEF per la Nutrizione e lo Sviluppo infantile Victor Aguayo. “Ma è necessario agire subito con urgenza per salvare le vite di quasi due milioni di bambini che stanno lottando contro questo killer silenzioso”.

La situazione nella regione del Sahel in Africa è acuita da prolungata siccità, inondazioni e precipitazioni irregolari. Queste condizioni portano alla scarsità di cibo e a prezzi elevati, con conseguenti livelli più elevati di grave deperimento.

In Mali, ad esempio, si prevede che nel 2024 oltre 300.000 bambini sotto i cinque anni soffriranno di malnutrizione acuta grave, ma i programmi nutrizionali hanno iniziato a esaurire le scorte di RUTF alla fine di luglio, il che significa che i bambini non riceveranno le cure di cui hanno urgentemente bisogno.

In Ciad, il Governo ha dichiarazione l'emergenza alimentare e nutrizionale a febbraio. Oltre 500.000 bambini sotto i 5 anni si prevede soffriranno di malnutrizione acuta grave quest'anno e le province con grandi popolazioni di rifugiati saranno particolarmente colpite. Circa 315.000 bambini sono stati curati per malnutrizione acuta grave fra gennaio e agosto. Nonostante la necessità di RUTF sia urgente, il paese si prevede ne rimarrà senza entro la fine del mese.

L'UNICEF chiede 165 milioni di dollari nel rinnovato appello No Time to Waste 2024 Update and Call to Urgent Action per finanziare l'alimentazione terapeutica, le cure e l'assistenza ai due milioni di bambini a rischio di morte a causa della carenza critica di RUTF.

Da quando è stato lanciato nel 2022 No Time to Waste – un piano accelerato per rispondere alla crisi globale alimentare e nutrizionale – l'UNICEF ha raccolto oltre 900 milioni di dollari per ampliare programmi, servizi e aiuti per la prevenzione precoce, l'individuazione e il trattamento della malnutrizione acuta tra i bambini. In questo periodo, 21,5 milioni di bambini e donne hanno ricevuto servizi essenziali per la prevenzione precoce della malnutrizione acuta tra i bambini, 46 milioni di bambini sono stati raggiunti con servizi di diagnosi precoce e 5,6 milioni di bambini sono stati raggiunti con trattamenti salvavita.

Per rispondere alla malnutrizione grave fra i bambini nel lungo periodo, l'UNICEF ha lanciato lo scorso anno il Child Nutrition Fund (CNF) con il supporto dell'Ufficio del Commonwealth e dello Sviluppo del Regno Unito, della Fondazione Bill e Melinda Gates e della Fondazione Children's Investment Fund.

Come meccanismo di finanziamento multipartner guidato dall'UNICEF, uno degli obiettivi del CNF è quello di sostenere la produzione locale e regionale di primi alimenti - alimenti fortificati, integratori alimentari e RUTF per la prima infanzia - nelle aree che registrano alti livelli di malnutrizione infantile, per aggirare le interruzioni della catena di approvvigionamento globale, ridurre l'impatto ambientale delle spedizioni e incrementare le opportunità di lavoro e la crescita economica delle comunità. Una volta implementato, il Fondo per la nutrizione infantile aiuterà a proteggere i Paesi dalla carenza di fondi e dalle fluttuazioni della domanda che attualmente causano una parte della crescente carenza di RUTF.

I bambini che soffrono di malnutrizione acuta, causata dalla mancanza di alimenti nutrienti e sicuri e da ripetuti attacchi di malattia, sono pericolosamente magri e il loro sistema immunitario è debole, rendendoli vulnerabili a una mancata crescita, a uno sviluppo insufficiente e alla morte.

“L'UNICEF ha ripetutamente avvertito che, in assenza di strategie di prevenzione sostenibili e di un finanziamento costante, si sarebbero verificate mancanze di scorte di RUTF in diversi Paesi, con il Sahel più colpito dalla carenza di fondi”, ha aggiunto Aguayo. “Ora stiamo assistendo a questo fenomeno. I finanziamenti di questo appello integrerebbero i recenti contributi per il RUTF, sostenendo la produzione e la disponibilità di RUTF, anche da parte dei produttori del Sud globale”.







* Il RUTF è una pasta ad alta densità energetica e micronutriente, preparata con arachidi, zucchero, latte in polvere, olio, vitamine e minerali. Un trattamento ininterrotto per i casi di deperimento richiede in genere dalle sei alle otto settimane e richiede un'alimentazione terapeutica specializzata insieme alle cure mediche.

Crediti immagine: © UNICEF/UN0839133/Alaa Noman - YPN