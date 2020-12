Ancora un'occasione persa, l'ennesima! Questa Italia non la smette mai di stupire...in negativo.

Prima il bonus INPS, poi il bonus bici, adesso il cashback di Stato... tutti ottimi tentativi non riusciti.

Perché mettere in campo applicazioni o tecnologie che non siamo in grado di gestire? Perché fare le cose in grande quando non siamo in grado di fare le cose in piccolo?

Perché mettere sul piatto tante, troppe cose, in emergenza, quando nella normalità non siamo in grado di far funzionare perlomeno il necessario?

Tanti interrogativi a cui lo Stato non sa e non vuole rispondere e nel frattempo l'utente comincia a stufarsi.