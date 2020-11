Irvin Baxter, pastore evangelico statunitense fondatore di Endtime Ministries e "televangelista" con il programma End of the Age è morto per Covid19 dopo aver accusato i gay di essere la causa della pandemia.

Grande sostenitore del Presidente uscente Donald Trump, omofobo dichiarato, il Reverendo Irvin Baxter Jr. è deceduto all’età di 75 anni dopo aver contratto il Covid-19.

Non ci sarebbe niente di straordinario. Un’altra vittima del Covid-19 negli Stati Uniti, se non fosse che Irvin Baxter jr. nel marzo scorso si era scagliato contro le persone gay, accusandole di essere loro i responsabili della pandemia che ha messo in ginocchio il mondo intero.

“Se pensiamo di poter semplicemente ignorare Dio e vivere uno stile di vita peccaminoso, beh, non possiamo farlo. Sai, credo che Dio potrebbe usare questo come un campanello d’allarme. Questo coronavirus potrebbe essere un privilegio, perché te lo dico subito, è in arrivo un giudizio molto più grande. È nella Bibbia”.