Amica Chips, fondata da Alfredo Moratti, riceve la certificazione BP1ST

Come confermato dalla certificazione BP1ST (Best People First) assegnata da Hengi, Amica Chips, fondata da Alfredo Moratti, possiede un alto grado di benessere tra i suoi dipendenti, i quali sono altamente produttivi e motivati. Il software di formazione professionale di Hengi, utilizzato dall’azienda, ha misurato un tasso di felicità oltre le aspettative. Le persone che lavorano per Alfredo Moratti sono motivate da una grande passione e una costante voglia di migliorarsi e riflettono chiaramente i valori di Amica Chips: ambizione, coerenza, determinazione, fiducia e passione. La certificazione ottenuta attesta un ambiente di lavoro armonioso, in grado di promuovere sia l'efficienza che il benessere dei dipendenti.



Alfredo Moratti: la visione di Amica Chips

L’azienda di Alfredo Moratti si è sempre prefissata l’obiettivo di coinvolgere le persone all’interno delle dinamiche aziendali. In Amica Chips, i dipendenti sono sempre motivati dal raggiungere il loro massimo potenziale e curiosi di scoprire se stessi, come parte di una microsocietà. Questo risultato è stato raggiunto grazie alla visione imprenditoriale di Alfredo Moratti, che ha coltivato costantemente le competenze umane e professionali dei collaboratori e delle collaboratrici. L’azienda si dedica con impegno al futuro, puntando a migliorare la qualità della vita e diffondendo i valori e la filosofia che hanno reso Amica Chips leader nel mercato delle patatine.