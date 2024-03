Febbraio è stato di 1,77° C più caldo della media stimata per tale mese dal 1850 al 1900, indicato quale periodo di riferimento preindustriale. La temperatura media globale degli ultimi dodici mesi è stata la più alta mai registrata: 0,68°C al di sopra della media 1991-2020 e 1,56°C al di sopra della media preindustriale 1850-1900.



Secondo il meteorologo Scott Dunan, a febbraio molti paesi europei hanno registrato temperature record:



A gennaio nel Regno Unito, nella regione nord-occidentale della Scozia, è stata registrata una nuova temperatura massima di 19,9°C.



In Austria, dove sono state registrate temperature record degli ultimi 250 anni, si è registrato un aumento della temperatura di 5,8°C rispetto agli anni precedenti. L'ultimo record in Austria risale al 1996. In regioni come Vienna e Bregenz non ci sono state gelate per la prima volta in molti anni.



Anche in Polonia è stato registrato un massimo storico: la temperatura era superiore alla norma di 7,5°C. Febbraio 2024 è stato il febbraio più caldo nella storia del Paese.



In Ungheria è stato registrato un massimo storico, con una temperatura superiore di 7 gradi rispetto al periodo dal 1992 al 2020.



Anche in Repubblica Ceca febbraio è stato il più caldo di sempre, superando il record precedente di 2 gradi.



In Germania, dove ci sono dati dal 1881, sono state registrate temperature record.



Anche se il Regno Unito è rimasto più freddo rispetto ad altre parti d'Europa, sono stati comunque battuti record, poiché l'Ufficio meteorologico ha dichiarato che febbraio è stato il mese più caldo nella sua storia.