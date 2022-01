Si è svolta, a Palazzo Chigi, la riunione del Consiglio dei Ministri, la n. 55, che all'ordine del giorno aveva "misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro e nelle scuole".

Ecco quali sono state le decisioni prese, in attesa del comunicato stampa ufficiale.

Vi è l'obbligo vaccinale per tutti i residenti che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età a partire dal 15 febbraio fino al 15 giugno. Si applica a tutti i residenti in Italia, quindi anche ai cittadini europei e stranieri ed è inteso sia per i lavoratori pubblici, che per quelli privati.

Naturalmente, dall'obbligo vaccinale sono esenti i casi di "accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore". Per chi non rispetta la legge, la sanzione amministrativa è stabilita nel pagamento di una somma da 600 a 1.500 euro.

Il Partito democratico, per bocca del suo segretario, in mattinata aveva auspicato che il Governo decidesse l'obbligo vaccinale per tutti.

Il CdM non ha approvato neppure la norma che prevedeva di avere il Super Green Pass per accedere a servizi alla persona, banche, poste, negozi e uffici pubblici, per l'opposizione della Lega. Pertanto, per accedere a queste attività basterà il Green Pass base, che si ottiene anche con un tampone negativo.

Dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata il datore di lavoro “può sospendere il lavoratore”, per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi rinnovabili fino al 31 marzo 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.

Per quanto riguarda le scuole, alle elementari, con un solo contagio, la classe resta in presenza in autosorveglianza, ma con due contagiati scatta la didattica a distanza per 10 giorni.

Alle medie e alle superiori, fino a 2 casi vi è l'autosorveglianza e l'obbligo di mascherine Ffp2), mentre la didattica a distanza scatta al quarto caso e dura 10 giorni. Con tre positivi restano in presenza solo gli alunni vaccinati.

Inoltre, il Commissario per l'emergenza ha autorizzato lo stanziamento di 92 milioni di euro fino al 28 febbraio 2022 riguardo per l'esecuzione dei test rapidi gratis agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, soggetti all'autosorveglianza.