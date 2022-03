Xiaomi è conosciuta principalmente per i suoi smartphone e per i suoi gadget (come l'ottima Xiaomi Mi Band), ma l'azienda cinese propone un numero elevatissimo di prodotti che vanno a posizionarsi in tutte le fasce di mercato e, praticamente, in tutti i settori.

Tra questa infinità di prodotti ci sono anche gli aspirapolvere, come questo Xiaomi Mijia Vacuum Cleaner Lite che segue perfettamente quelle che sono le linee guida dell'azienda: prodotti di qualità ad un prezzo interessante (ed anche con un bel design).

Lo Xiaomi Mijia Vacuum Cleaner Lite non va di certo a sfidare gli aspirapolvere di fascia alta, ma si posiziona nella fascia dei dispositivi economici, offrendo comunque una qualità generale molto buona ed un design semplice che può piacere a molti.