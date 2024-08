Il cortometraggio italiano “The Winner - Il Vincitore”, diretto da Marco Ferrara e prodotto da “Sikania Network”, ha conquistato numerosi riconoscimenti al prestigioso “Roshani International Film Festival” di Aurangabad, irrobustendo il suo successo internazionale.

In particolare, il talento di Francesco Puglisi è stato celebrato con due premi: miglior attore cortometraggi italiani, poiché ha ricevuto il premio della giuria per la sua eccezionale interpretazione, dimostrando il suo straordinario talento e la capacità di coinvolgere e commuovere il pubblico.

Terzo posto come miglior attore internazionale, ulteriore riconoscimento della sua versatilità e bravura, che ha saputo farsi apprezzare anche oltre i confini nazionali. La performance di Antonella Barbera è stata altrettanto apprezzata con un primo posto come attrice non protagonista italiana, avendo conquistato il primo posto grazie alla sua interpretazione intensa e convincente, che ha arricchito ulteriormente il valore artistico del cortometraggio.

“The Winner - Il Vincitore” ha infine ottenuto il massimo riconoscimento nella sua categoria col primo posto quale miglior cortometraggio sociale italiano, distintosi per la sua capacità di affrontare tematiche sociali con sensibilità e profondità, dimostrando l’importanza del cinema come mezzo di riflessione e cambiamento. “The Winner - Il Vincitore” è una creazione di grande rilievo, con soggetto e sceneggiatura firmati da Marco Ferrara e dall’autrice Angela Mori.

Questi premi rappresentano un grande onore e un'importante conferma per il cast e la troupe. La loro dedizione e il loro impegno sono stati riconosciuti a livello internazionale, portando il cinema italiano sotto i riflettori del mondo.

Il successo al “Roshani International Film Festival” di Aurangabad è solo l'inizio d’un promettente percorso che porterà l’opera cinematografica a conquistare nuovi traguardi e toccare il cuore di un pubblico sempre più ampio.