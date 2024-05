43 milioni dal Governo per il trasporto del Giubileo

Oggi parleremo di una notizia che promette di rivoluzionare i nostri spostamenti in città. Immaginate una Roma più efficiente, più sicura, pronta ad accogliere milioni di pellegrini per il Giubileo del 2025

Atac: aumentano i biglietti venduti nel 2023, ma gli introiti sono ancora insufficienti

Tra il 2022 e il 2023 i ricavi da traffico del trasporto pubblico locale di Roma sono aumentati del 12,3%, per un totale di 213,14 milioni di euro incassati contro i 189,77 dell’anno precedente e i 130,71 del 2021, il peggiore dell’epoca covid. Nel 2020, infatti, gli incassi erano stati 135,54 milioni grazie al primo trimestre vissuto in normalità

Bike box: il servizio debutta in altre 10 stazioni della metropolitana

La conclusione del giro d’Italia ha portato un nuovo servizio per i ciclisti della metropolitana di Roma. Sono state infatti inaugurate, presso 10 stazioni della metro, altre 255 bike box che si aggiungono alle 408 esistenti.

Roma Metropolitane: i lavoratori sono (di nuovo) senza stipendio

I lavoratori di Roma Metropolitane sono nuovamente senza stipendio: l'azienda non ha pagato l'ultima mensilità e anche i successivi stipendi sono in forte dubbio

