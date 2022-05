30.000 militari provenienti da oltre 20 paesi, dei quali circa 7.000 dispiegati sul territorio della Polonia, carri armati, più di 100 veicoli corazzati da combattimento: sono solo alcune cifre dell'imponente esercitazione "Swift Response" che, iniziata il 5 maggio, vede entrare in azione anche i Paracadutisti della Folgore.

L'imponente esercitazione, è un'esercitazione di addestramento difensivo che ha come obiettivo quello di migliorare la capacità di difesa delle truppe britanniche e finlandesi di lavorare in sinergia, "scoraggiando l'aggressione russa in Scandinavia e negli stati baltici, come ha affermato il Ministero della Difesa di Londra, nonché anche di dimostrare solidarietà e forza, in uno dei più grandi dispiegamenti di forze dai tempi della Guerra Fredda".

All'esercitazione parteciperanno anche alcune migliaia di soldati inglesi, del loro contingente fanno parte anche i militari di Danimarca, Islanda e Norvegia. Le truppe sono dislocate in Macedonia, dove sicuramente si lanceranno i Parà della Folgore, ed anche in Slovenia, Lettonia, Lituania, Polonia, Estonia e Norvegia. (lasottilelinearossa.over-blog.it)