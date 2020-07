C'era una volta in America, Gli intoccabili, Nuovo Cinema Paradiso sono solo alcuni dei film di cui Ennio Morricone ha composto la colonna sonora, contribuendo al loro successo. Inoltre, nel 2007 aveva ricevuto un Oscar alla carriera, a cui si era aggiunto, nel 2016 quello per The Hateful Eight di Quentin Tarantino.

Naturalmente, senza dimenticare i western, o gli spaghetti western, di Sergio Leone che hanno fatto la fortuna di Clint Eastwood: Per un pugno di dollari, Per qualche dollaro in più, Il buono, il brutto e il cattivo... più di 500 i film di cui Morricone ha scritto la colonna sonora in settant'anni di carriera.

Ennio Morricone è morto in ospedale, a Roma, dove alcuni giorni fa era stato ricoverato per la frattura del femore a seguito di una caduta. Aveva 91 anni.

La notizia della sua morte è stata diffusa prima dall'Ansa e successivamente è stata confermata dal suo avvocato, Giorgio Assumma, che ha rilasciato una nota in cui ha fatto sapere che il compositore "è morto all'alba del 6 luglio a Roma, con il conforto della fede. Ha conservato fino all'ultimo momento piena lucidità e grande dignità.

Ha salutato la sua amata moglie Maria, che lo ha accompagnato con dedizione in ogni momento della sua vita e gli è stata vicino fino alla fine, e ha ringraziato i suoi figli e i nipoti per l'amore e la cura che gli hanno dato. Ha ringraziato anche il pubblico, dal cui affettuoso supporto ha sempre tratto spunto la sua creatività".

Nato a Roma nel 1928, Morricone scrisse la sua prima composizione all'età di sei anni. Dopo aver studiato musica classica ed essersi diplomato al Conservatorio ha iniziato a scrivere brani per il teatro e la radio. Assunto come arrangiatore dalla RCA Italia ha iniziato a scrivere canzoni per Paul Anka, Françoise Hardy e Demis Roussos.

Ma sono state le sue colonne sonore a renderlo famoso. Ha iniziato a metà degli anni '50 come ghostwriter per poi farsi un nome a partire dal mitico Il Federale di Luciano Salce, interpretato da Ugo Tognazzi. Poi è iniziata la collaborazione con Sergio Leone...

Ennio Moricone ha venduto oltre 70 milioni di dischi e, oltre ai due premi Oscar, ha vinto quattro Grammy e sei Baftas.