Il Natale è il momento dell'anno in cui si diffonde la gioia e la generosità. È il momento in cui le persone si riuniscono per celebrare e anche per aiutare coloro che sono meno fortunati. E quest'anno, il Christmas Charity Dinner 2023 si preannuncia come uno degli eventi più attesi a sostegno della Fondazione Don Gino Rigoldi.

Questa nobile iniziativa si terrà per due serate speciali, il 13 e il 14 dicembre 2023, presso lo Spazio Event, situato all'interno di CN L'HUB, in Via Luigi Mengoni, 3, a Milano.

La squadra di chef e di pasticceri che animerà la serata è davvero eccezionale. Barú, Tommaso Arrigoni, Andrea Besuschio, Alessandro Borghese, Sal De Riso, Filippo La Mantia, Giancarlo Morelli, Davide Oldani, Claudio Sadler e Maurizio Santin. Questi talentuosi maestri, insieme, creeranno prelibatezze uniche per i partecipanti, garantendo un'esperienza culinaria indimenticabile.

Ma non è tutto: oltre ai deliziosi piatti cucinati dai migliori chef del Paese, il Christmas Charity Dinner 2023 avrà anche uno scopo benefico. L'intero ricavato delle serate sarà devoluto alla Fondazione Don Gino Rigoldi, un'organizzazione che da anni si impegna a sostenere le persone più vulnerabili e in difficoltà, offrendo loro una speranza e un aiuto concreto.

Prenotare per questo evento è molto semplice. Basta contattare Francesca inviando una mail all'indirizzo [email protected].

Partecipare al Christmas Carità Dinner 2023 è un'occasione unica per passare una serata speciale, gustando pietanze di altissima qualità e sapendo di contribuire ad un'ottima causa.

Non perdete l'occasione di vivere un Natale davvero speciale. Unitevi alla squadra di chef e alla Fondazione Don Gino Rigoldi, aiutando a fare la differenza nella vita di molte persone.