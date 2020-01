Ancora un set a cielo aperto in terra campana.

Sono partite le riprese del film "Resilienza", tra Napoli e Ischia.

Alcune scene hanno visto anche gli studi di GT Channel come location in questi giorni Dopo Napoli, l'intera troupe si sposterà sull'isola per alcune settimane.

Si lavora alacremente alla realizzazione del film. "Resilienza" vede la produzione di Lupa film e dietro la macchina da presa una sicurezza, con il regista Antonio Centomani. La trama affronta un argomento scottante ed attuale come il femminicidio.

Lungo l'elenco degli interpreti principali dove figurano: Luca Capuano, Lucianna De Falco, Maria Guerriero, Claudia Conte, Giovanni De Filippis

e con la partecipazione di Antonio Catania.