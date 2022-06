Di seguito la dichiarazione di Mohamed Ayoya, Rappresentante dell'UNICEF in Afghanistan, sulla situazione dei bambini e delle famiglie colpite dal recente terremoto, rilasciata durante la conferenza stampa di questo venerdì al Palazzo delle Nazioni di Ginevra:

"Il terremoto che ha colpito nelle prime ore del 22 giugno le province di Khost e Paktika è stato un altro tragico monito delle sfide che il popolo afghano deve affrontare. Le nostre più sentite condoglianze vanno a tutte le persone colpite e auguriamo ai feriti una pronta guarigione.Fino alla tarda serata di ieri, erano state segnalate almeno 1.036 persone decedute e più di 1.643 ferite. Almeno 121 tra i morti e 67 tra i feriti erano bambini. Il numero totale di persone uccise o ferite non è ancora confermato. Le verifiche sono in corso. Ci aspettiamo che questi numeri aumentino con il proseguire delle operazioni di ricerca e soccorso.Il distretto di Bermal, nella provincia di Paktika, ha riportato il maggior numero di vittime. Diverse migliaia di case sono distrutte e/o danneggiate. I bambini e gli adolescenti sono estremamente vulnerabili e ad alto rischio di separazione familiare, stress emotivo e psicologico, abuso e sfruttamento e altre forme di violenza.L'UNICEF e i suoi partner, insieme alle autorità de facto, stanno lavorando 24 ore su 24 per raccogliere informazioni utili alla risposta, mentre sono in corso le consegne di forniture salvavita:Un team di 14 operatori dell'UNICEF è sul campo nei distretti più colpiti dalla mattina del 22 giugno. Questi operatori stanno valutando i danni ingenti e i bisogni urgenti delle popolazioni colpite per stabilire le priorità di assistenza. Sappiamo già che i bambini e le famiglie colpite dal terremoto hanno urgente bisogno di riparo, acqua potabile, cure mediche e protezione.Nove team mobili per la salute e la nutrizione supportati dall'UNICEF sono presenti nelle aree colpite dal terremoto dal 22 giugno, fornendo cure mediche salvavita ai feriti.L'UNICEF ha fornito medicinali d'emergenza e forniture mediche ai team mobili per la salute e la nutrizione e ai partner nelle province di Khost e Paktika. Queste forniture sono già state utilizzate per le cure di base. Ha distribuito ai partner forniture idriche e igieniche salvavita e articoli non alimentari, tra cui 3.000 kit per l'igiene, 980 kit invernali, 200 kit di emergenza per le famiglie, saponi e compresse per la purificazione dell'acqua, tende, coperte, vestiti caldi e teloni.In coordinamento con le agenzie dell'ONU, i partner e le autorità de facto (guidate dal Ministero della Difesa), l'UNICEF sta rapidamente preparando una risposta multisettoriale che copra la salute, i servizi idrici e igienici, la protezione dell'infanzia, la nutrizione, l'istruzione, la mobilitazione sociale e includa una componente in denaro. Nei prossimi giorni l'UNICEF condurrà una rapida valutazione delle condizioni di mercato nelle aree colpite. La valutazione permetterà di determinare la fattibilità e l'adeguatezza del denaro contante come risposta per sostenere la ripresa precoce. L'UNICEF ha già formato i partner per la registrazione dei beneficiari sul campo.Per quanto riguarda la protezione dell'infanzia, l'UNICEF sta attivando reti di protezione dell'infanzia a livello comunitario nelle aree colpite e aumenterà il numero di fornitori di servizi di protezione dell'infanzia e di operatori sociali".