Simbolo di inclusione ed accoglienza, il Sant'Ambroeus nasce nel 2018 come prima squadra di calcio milanese composta da rifugiati e richiedenti asilo iscritta alla Federazione Italiana Gioco Calcio e con gli anni si allarga a italiani, stranieri, ragazzi con e senza documenti, immigrati di prima e seconda generazione, utilizzando il linguaggio dello sport per unire le persone e sostenere progetti di rilevanza sociale.

Il suo prossimo, imminente, obiettivo è quello di portare Pendolino, il podcast che parla di calcio mercato senza prendersi sul serio, a registrare per la prima volta una puntata live nella città di Milano. L’appuntamento con i podcaster Marco D’Ottavi, Dario Saltari ed Emanuele Artuto è previsto per domenica 9 luglio alle ore 19 nel centro sportivo del Sant’Ambroeus, in zona Gorla M1. E a seguire ci sarà una partitella che coinvolgerà i tre autori di Pendolino, giocatori e giocatrici del Sant’Ambroeus e anche i più fortunati tra il pubblico.

Per l’organizzazione e realizzazione dell’evento la squadra calcistica ha bisogno però di un sostegno da parte di tutti coloro che credono in questo progetto

I fondi raccolti su Produzioni dal Basso - prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation - serviranno per accogliere i podcaster, noleggiare l’attrezzatura tecnica necessaria alla registrazione della puntata, ricompensare le maestranze. Tutti gli eventuali fondi ricevuti in più verranno utilizzati per sostenere l'attività sportiva del Sant'Ambroeus.

Per maggiori informazioni:

https://www.produzionidalbasso.com/project/portiamo-pendolino-live-a-milano/