Dal 14 al 16 dicembre la Casa del cinema di Roma (Largo Marcello Mastroianni 1) ospita il Digital Media Fest, il primo festival internazionale nato in Italia dedicato a tutti i prodotti digitali

Il Digital Media Fest, fondato e diretto dalla giornalista e speaker di Rid Janet De Nardis, promuove un nuovo modello di raccordo tra mercato cinematografico tradizionale da un lato, nuovi autori e giovani produzioni che utilizzano il web come canale produttivo e distributivo, dall’altro. La manifestazione è il più grande evento in Italia dedicato all’evoluzione digitale a 360°. Spazio ai prodotto audiovisivi webnativi con il concorso dedicato ai cortometraggi, viral video, Vertical video, prodotti VR, alle webserie, fashion film,360° e gaming.

Rid 96.8 FM sarà presente tutte e tre le giornate e trasmetterà in diretta dalla Casa del Cinema.

Nella foto la pink editor della radio, Michelle Marie Castiello anche giurata di qualità del Digital Media Fest nella sezione Vertical Video, Virtual Reality, Concorso Scuole, Pilot.