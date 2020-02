L'anno nuovo è cominciato molto bene per il settore delle valute digitali, che hanno macinato guadagni che in alcuni casi sono stati davvero enormi.

La regina delle crypto, il Bitcoin, è tornata ad affacciarsi verso i 10mila dollari, quando pochi mesi fa a malapena riusciva a tenersi oltre i 4mila.

Pertanto, sebbene l'andamento rialzista di queste prime settimane del 2020 sia chiaramente confermato, cosa dobbiamo attenderci nel prossimo futuro sul fronte delle monete virtuali?

Per gli analisti, almeno nel medio periodo, si prospetta un andamento al rialzo per questo mercato, con qualche incertezza rappresentata dal cosiddetto halving, la ricompensa che viene assegnata ai miner delle valute digitali, che in passato ha provocato il crollo delle quotazioni.