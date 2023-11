A fronte del successo ottenuto nella prima edizione, ieri sera – martedì 7 novembre 2023 – è andato nuovamente in scena il Premio A.M.I.R.A. Progress, istituito dalla sezione A.M.I.R.A. Napoli Campania, retta dal fiduciario Dario Duro, d’intesa con il presidente nazionale dell’AMIRA Valerio Beltrami.

Un evento, ideato dall’Associazione Maîtres Italiani Ristoranti ed Alberghi, che ha ospitato Martina Bortolotti, che ha deciso di dedicare ogni sua performance al Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, per dargli il suo personale augurio affinché possa ricoprire al meglio il suo ruolo, così come tutti gli altri premiati. Un evento che aveva come tema principale la Valorizzazione delle Eccellenze territoriali e dell’Ospitalità, programmato a Napoli all’Hotel Paradiso.

Cantante lirica di fama internazionale, il Soprano Martina Bortolotti è stata protagonista di diverse Opere, andate in scena in Italia e all’estero: da La Bohème a La Traviata, passando per Così fan Tutte, Flauto Magico e tante altre. Nel corso della sua carriera ha inoltre avuto l’occasione e l’onore di esibirsi al Teatro alla Scala, al Teatro La Fenice di Venezia, al Teatro Grande di Brescia, al Royal Opera House (Oman), all’Opera del Cairo (Egitto), al Smithsonian Institute Washington DC (USA), al Seoul Arts Center (Corea del Sud), al Teatru Rjal (Malta); inoltre ha calcato i palchi della Shanghai Symphony Hall, del National Museum Theatre Pechino (Cina), dei Tiroler Festspiele Erl (Austria) e del Residenztheater di Monaco (Germania).

Ha cantato come solista in Concerti sinfonici come la Nona di Beethoven per i Pomeriggi Musicali di Milano sotto la direzione del Maestro Renzetti e del Requiem di Mozart e di Brahms con l’Orchestra Haydn e il Maestro Gustav Kuhn.

Non sono mancati concerti di musica da camera in varie formazioni con Günther Sanin, primo Violino dell’Arena di Verona, e il Maestro Corlianò al pianoforte. Inoltre, oltre ad essere docente di canto e arte scenica presso il Conservatorio Monteverdi di Bolzano, ha eseguito registrazioni audio e video in prima mondiale per la NAXOS e la Divine Art Records, per Sky Classica, Radio Rai Suite, Bayerischer Rundfunk e per il film “Un Amore Cosi Grande” con IL VOLO.

Accompagnata dall’Arpa di Sonia Del Santo, Martina Bortolotti ha così debuttato a Napoli, ma prossimamente terrà dei nuovi “concerti” nel Regno delle Due Sicilie, tra cui spicca anche Villa Domi. Non a caso prima di esibirsi al Premio A.M.I.R.A. Progress, il Soprano ha espresso tutta la sua contentezza per avervi potuto prendere parte:

“Sono molto felice ed onorata di cantare alla presenza del ministro alcune tra le più meravigliose arie d’opera e arie napoletane mai scritte. Il canto lirico italiano è uno dei nostri gioielli più grandi e, essendo io pure membro del direttivo di Assolirica, mi sta particolarmente a cuore la difesa e la tutela del nostro immenso patrimonio culturale, anche immateriale, candidato a patrimonio dell’Unesco. E soprattutto Napoli con la sua famosa scuola musicale napoletana”.L’ esibizione del soprano Martina Bortolotti è stata offerta da FUORICAMPO Produzioni di Mirka Kontessa, tra gli sponsor anche del Premio A.M.I.R.A. Progress. La società di produzione Fuoricampo, ha prodotto anche un corto venduto di recente alla Rai.