Il nuovo rimedio che promette di alzare il gomito senza preoccupazioni per il giorno dopo arriva in italia: promette di ridurre gli effetti spiacevoli dei postumi di una sbornia.

La notte si preannuncia intensa, e la domanda che ogni festaiolo si pone è: "Come affronteremo il giorno dopo?". La risposta, ora disponibile in Italia, è "Fresco come una rosa™" – il rimedio anti-hangover che promette di rivoluzionare il modo in cui viviamo le notti di festa e il mattino successivo.



COME FUNZIONA

"Fresco come una rosa™" è stato creato con la promessa di diminuire il fastidio post sbornia. La sua formulazione avanzata agisce sinergicamente per alleviare i sintomi spiacevoli dell'alcol.

La N-Acetil Cisteina neutralizza l'acetaldeide dannosa, responsabile di mal di testa e affaticamento. Il Cardo Mariano, noto per le sue proprietà epatoprotettrici, supporta la salute del fegato.

L'acetaldeide e' puro veleno per il nostro corpo: quando beviamo il nostro fegato metabolizza l'alcool e il prodotto finale e' proprio l'acetaldeide che e' responsabile della maggior parte dei sintomi dell'hangover: inoltre nel lungo periodo provoca danni cellulari seri – Fresco come una rosa riduce questo processo.

Ma non è tutto. Sodio alginato, Bicarbonato di Sodio e Malva lavorano in sinergia per lenire l'irritazione dello stomaco , mentre la L-Glutammina ripristina l'energia e la Rhodiola Rosea migliora la resistenza allo stress. Gli ingredienti, tra cui la Glicina, le vitamine B e lo Zinco, contribuiscono alla detossificazione, al ripristino energetico e al rinforzo immunitario.

In breve, "Fresco come una rosa™" offre una soluzione completa e scientificamente studiata per favorire il recupero dopo l'assunzione di alcol.

E' sufficiente una bustina prima di addormentarsi con abbondante acqua per aiutare l'organismo a depurarsi dall'alcool assunto la sera prima.

"Ci sono alcuni rimedi anti hangover in commercio che bisogna prendere prima di iniziare a bere, ma questo aumenta la tolleranza all'alcool con la conseguenza che una persona non se ne accorge e beve di piu', fresco come una rosa e' pensato per ridurre I sintomi dell'hangover il giorno dopo, non per poter bere di piu' senza sentire l'alcool, per questo consigliamo di prenderlo dopo aver bevuto" commentano i creatori dell'integratore.



100% ITALIANO

Fresco come una rosa™ è 100% Italiano prodotto in laboratori in italia con ingredienti provenienti dal nostro paese.