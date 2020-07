"Steel Forge 1^/20": questa la denominazione dell'intensa attività addestrativa durata una settimana e portata a termine dai circa 120 Paracadutisti del 183° Reggimento Nembo nel poligono di Carpegna (PU). Verifica e incremento delle capacità individuali e coordinamento delle squadre attraverso un training caratterizzato dalla dinamicità: questo l'obiettivo dell'addestramento condotto sia in ore diurne che notturne. Sono state anche testate le procedure tattiche a bordo dei mezzi e appiedate con l'utilizzo di armi individuali e di reparto durante le attività in bianco e a fuoco.

E' stato raggiunto un notevole realismo addestrativo grazie all'impiego di piattaforme addestrative modulari come la Pro-Target Range, ovvero un sistema che permette di gestire in modo centralizzato ed interattivo i bersagli mobili e reattivi di tipo Pro-P.Up. Grazie infatti alle informazioni in tempo reale sui tiri ottenute dalle piattaforme, si è avuta una riduzione sensibile del consumo di munizioni, oltre che dell'usura delle canne delle armi di precisione, un rapido raggiungimento degli obiettivi addestrativi ed anche un migliore utilizzo dei poligoni e delle aree dedicate.

Il ricorso sempre più intensivo a questo tipo di piattaforme consente di mantenere elevata la prontezza operativa delle unità dell'Esercito. Durante l'attività addestrativa, il Comandante della divisione "Vittorio Veneto", il Generale di Divisione Angelo Michele Ristuccia, ha incontrato i paracadutisti nell'area addestrativa e si è congratulato con loro per l'elevato livello di operatività raggiunto. (lasottilelinearossa.over-blog.it)