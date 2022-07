Questi gli orari dell'evento di presentazione delle prime immagini provenienti dal telescopio spaziale James Webb, acquisite dopo la sua definitiva dislocazione nell'orbita intorno al sole.



15:45 – Inaugurazione

16:30 – Prime immagini e dati a colori dal telescopio spaziale James Webb

18:30 – Briefing per i media

23:00 –Interviste ai media

L'evento è trasmesso on line sulla Tv della NASA.

A dire il vero, la primissima immagine è stata diffusa ieri in un briefing organizzato alla Casa Bianca, presenti il presidente e la vicepresidente degli Stati Uniti, dove è stato mostrato l'ammasso di galassie SMACS 0723, traboccante di dettagli visibili per la prima volta, relativi ad una porzione di cielo grande all'incirca come un granello di sabbia.

Grazie a Webb. migliaia di galassie, inclusi gli oggetti più deboli mai osservati all'infrarosso, si sono rivelati per la prima volta alla vista. La prima immagine riprodotta mostra l'ammasso di galassie SMACS 0723 come appariva 4,6 miliardi di anni fa. La massa combinata di questo ammasso di galassie agisce come una lente gravitazionale , ingrandendo le galassie molto più lontane che si trovano alle sue spalle. La NIRCam di Webb ha messo a fuoco nitidamente quelle galassie lontanissime: hanno strutture minuscole e deboli che non sono mai state viste prima.

D'ora in poi i ricercatori inizieranno inizieranno a saperne di più sulla massa, l'età e la composizione delle galassie.





Crediti immagine: NASA/Adriana Manrique Gutierrez