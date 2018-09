GTO Trio a tutta bossa, venerdì 28 dal vivo all'Elegance Cafè Jazz Club

Nonostante la loro giovane età, il trio si sta affermando a livello internazionale lavorando individualmente con alcuni dei nomi più importanti del jazz, come ad esempio Chick Corea, Bobby McFerrin, Avishai Cohen e molti altri. GTO Trio è in tour in Europa per promuovere il disco “From The Road”, debutto discografico del progetto. “From The Road” è una raccolta di composizioni originali scritte individualmente dai tre leader, che condividono in questo disco le loro diverse influenze musicali, spaziando dal jazz alla world music, il tutto condito dall'energia e freschezza tipica dei gruppi provenienti da New York City, città dove i tre musicisti vivono e creano la loro musica.

Sul palco Gadi Lehavi (piano), Tal Maschiach (contrabbasso) e Ofri Nehemia (batteria).

Venerdì 28 settembre

Ore 21 e 23.30

Elegance Cafè Jazz Club

Via Francesco Carletti, 5 - Roma