Tante uscite nuove, tanti brani in classifica, e una presenza costante nei locali con la sua house melodica e scatenata. Quella di DAN:ROS, dj producer orignario di San Marino, è una primavera 2022 decisamente movimentata. Fa bene a sorridere, come vediamo in questa foto.

Nella Top 100 di Traxsource, digital store di musica house di riferimento nel mondo, DAN:ROS vanta al momento ben 4 produzioni. Mentre scriviamo, "Another Day" è tra le prime venti. Scorrendo i brani, c'è già "Losing Control", esattamente a metà classifica. Spazio, poco più avanti, agli esplosivi remix by DAN:ROS per "Bring Back My Love" di Sammy Deuce e "Yes I Do" di Markee.

Dopo il recente dj set al Pacha Sharm El Sheikh, DAN:ROS approda venerdì 15 e sabato 16 aprile 2022 al Coconuts di Rimini, dove il suo sound elegante ed esclusivo è di casa, per l'apertura della nuova stagione.



Ma com'è il sound di DAN:ROS? "Another Day", pubblicata l'1 aprile 2022 su Cruise Music, ha in grande evidenza una energica voce maschile che ripete 'Don't give up", un invito a non mollare mai, perché un altro giorno, come suggerisce il titolo, arriva presto… Così come il nuovo singolo "Losing Control", in uscita il 22 aprile su etichetta Phoenix Music. Attualmente disponibile come promo sui portali digitali, è una produzione house piena di stile, con un sax che resta in mente, una voce ipnotica, e tanta melodia.







