Il Pontificio Comitato di Scienze Storiche ha promosso il 21 febbraio 2022 una Tavola Rotonda sul tema «Il Cardinale Eugène Tisserant. Orientalista, Pastore, “Giusto tra le Nazioni”», che si è svolta presso il Pontificio Collegio Teutonico in Vaticano.

In occasione del 50° anniversario della scomparsa del Cardinale Tisserant (1972 – 2022), la Tavola Rotonda ha offerto degli approfondimenti sulle tematiche più rilevanti della figura poliedrica e dell’intensa attività intellettuale, pastorale e diplomatica del porporato francese.

Fine conoscitore delle lingue orientali e dell’archeologia, apprese presso l’Institut Catholique di Parigi e l’École Biblique di Gerusalemme, Eugène Tisserant divenne a soli 24 anni conservatore dei manoscritti orientali della Biblioteca Apostolica Vaticana. Creato Cardinale nel 1936 da Papa Pio XI, egli guidò l’allora Congregazione per la Chiesa Orientale fino al 1959. Dal febbraio 1946 Cardinale Vescovo della Diocesi Suburbicaria di Porto- Santa Rufina, egli assolse anche a questa missione ecclesiale con generoso e lungimirante zelo pastorale. L’Istituto Yad Vashem di Gerusalemme gli ha riconosciuto nel 2021 il titolo di “Giusto fra le Nazioni”, per il suo impegno nell’aiutare i cittadini di religione ebraica a sfuggire alle persecuzioni nazifasciste, impiegandoli nella Biblioteca Apostolica o facilitando loro l’ottenimento dei visti, e accogliendoli in casa propria.

Hanno aperto la Tavola Rotonda i Saluti di Mons. Dr. Hans-Peter Fischer, Rettore del Pontificio Collegio Teutonico di S. Maria in Camposanto, e di Bernard Ardura, Presidente del Pontificio Comitato di Scienze Storiche. Sono intervenuti : Mons. Giuseppe Maria Croce, Prefetto dell’Archivio della Basilica Papale di S. Maria Maggiore, il Dott. Gianpaolo Rigotti, Archivista della Congregazione per le Chiese Orientali, la Dott.ssa Elisabetta Deriu, Université Paris Est Créteil – Centre de Recherche en Histoire Européenne comparée, la Sig.ra Paule Hennequin, Pronipote del Cardinale Tisserant non è potuta intervenire ma ha inviato una relazione che è stata letta.

Le riflessioni conclusive sono state pronunciate da S. E. R. il Sig. Card. José Tolentino de Mendonça, Archivista e Bibliotecario di Santa

Romana Chiesa.





photos copyright 2022 by Carlo Marino

#carlomarinoeuropeannewsagency