Dal 7 al 29 ottobre 2023, a Roma, torna Villaggio De Sanctis: a Villa De Sanctis - all’angolo tra Via Casilina e via dei Gordiani, con ingresso pedonale da via di San Marcellino - un avamposto di cultura per famiglie e nuove generazioni. Un progetto di Melting Pot, realizzato grazie al sostegno del Ministero della Cultura e di Roma Capitale, che apre alla cittadinanza l’area verde sulla Via Casilina proponendo un contenitore poliedrico per ridisegnare il profilo culturale della città nel segno della creatività condivisa.

Villaggio De Sanctis proporrà - sempre a ingresso gratuito - più di un mese di eventi di circo e tante esperienze laboratoriali per le nuove generazioni.

Tutti i sabati, fino al 29 ottobre, alle 16.00, Villaggio De Sanctis ospita Circolino, quattro appuntamenti laboratoriali a cura di Leonardo Varriale sulle pratiche del circo. A seguire, alle 17:00, la programmazione degli spettacoli delle formazioni di nuovo circo italiano più interessanti del panorama nazionale come CarpaDiem, Francesco Morlacchi, Nicola Macchiarlo, Carolle Madella, Alessio Paolelli, Alice Svenka Bellini e Niccolò Frasso, con un calendario d’appuntamenti pensato per ogni tipo di pubblico. Le domeniche sono invece dedicate alle nuove generazioni con i quattro appuntamenti di Yoga al Parco a cura di Elisa Turco Liveri, alle 11:00, i laboratori delle 16:00 a cura di CircoSvago e la programmazione di spettacoli per i più piccoli.

MeltingPot, dopo l’esperienza dello Spazio Ideale aperto a Tor Pignattara nel 2021 grazie alla vittoria del bando Vitamina G di Regione Lazio, è riuscita a costruire una convergenza territoriale di diverse espressioni artistiche che mettono la creatività al centro del loro agire.

“Per Melting Pot, l’associazione per cui curo la direzione artistica, è davvero un bel traguardo l’essere riuscita a realizzare la seconda edizione di Villaggio De Sanctis insieme a tanti amici e colleghi. Dal 7 al 29 ottobre la villa sarà una casa delle arti per le persone, dove potersi incontrare e scoprire ogni fine settimana un’attività diversa, con un programma ricchissimo, diversificato per ogni tipologia d’età e per i gusti più diversi” dichiara Leonardo Varriale, direttore artistico di Melting Pot

Villaggio De Sanctis è un progetto di Melting Pot, è realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura - Direzione Generale Spettacolo ed è vincitore dell'Avviso Pubblico Lo spettacolo dal vivo fuori dal Centro - Anno 2023 promosso da Roma Capitale - Dipartimento Attività Culturali.

Tutti i fine settimana, da sabato 7 a domenica 29 ottobre.

Il sabato dalle ore 16.00, le domeniche alle ore 11.00 e alle 16.00

Villa De Sanctis, Tor Pignattara, Roma

Ingresso pedonale Via di San Marcellino. Parcheggio Via dei Gordiani, 5

Ingresso gratuito.