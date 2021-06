La partita del Gruppo C che interessava l'Italia, quella tra Ucraina e Austria è terminata 0-1.

Pertanto, grazie al gol messo a segno da Christoph Baumgartner al 21' del primo tempo insaccando da pochi passi un cross da calcio d'angolo di Alaba, gli austriaci si aggiudicano i 3 punti in palio, portano a 6 quelli in classifica e come secondi del loro gruppo passano agli ottavi.

Sarà così l'Austria la nazionale che l'Italia dovrà affrontare a Wembley il prossimo 26 giugno.

Prima del Gruppo C si è classificata l'Olanda, a punteggio pieno, battendo per 3-0 la Macedonia. Gli "orange" agli ottavi affronteranno una delle terze classificate del Gruppo D, E o F il 27 giugno a Budapest.





