Prete annuncia le dimissioni durante la la messa: “Sto per diventare padre, sono sconvolto”. Il sacerdote francese Laurent Jullien de Pommerol si è dimesso dal suo incarico dopo aver annunciato, durante la celebrazione della messa domenica scorsa, che diventerà padre. In una lettera pubblicata, il sacerdote della parrocchia Beata Paulina Jaricot ha chiesto perdono anche ai fedeli del quartiere Croix-Rousse, in Francia.

“Capisco che questo possa scioccare o lasciare una sensazione di tradimento. Questo processo è una rottura molto dolorosa che l’onestà richiede. Sono profondamente dispiaciuto per il dolore che ciò causa a ciascuno di vo Vi chiedo umilmente perdono, io stesso sono sconvolto da questo evento”, ha detto il sacerdote.

“Si apre una nuova responsabilità e per il bene del bambino e di sua madre non c’è modo di sfuggirmi. Qualche tempo fa ho vissuto una grande angoscia che non potevo o non sapevo condividere. Non ho lasciato trasparire nulla perché la sua origine non ha nulla a che vedere con la nostra vita parrocchiale. Questa prova mi ha indebolito molto e ha alterato il mio giudizio”, ha aggiunto. Secondo il quotidiano francese Le Figaro, il prete ha ceduto tutte le responsabilità parrocchiali all’arcivescovo di Lione, Olivier de Germay. “Come sapete, dicendo sì alla chiamata del Signore, i sacerdoti accettano di vivere la castità e di rinunciare al matrimonio. Questo aspetto è impegnativo e bello, permette di donarsi interamente al Signore per la missione, ad immagine di Cristo casto e povero”, ha detto l’arcivescovo.

“Per motivi che non dobbiamo giudicare, il parroco della beata Paulina Jaricot, nostro fratello, si è allontanato da questa esigenza e assumerà la futura paternità”, ha aggiunto il leader religioso. La parrocchia Beata Paulina Jaricot sarà rilevata da monsignor Alain Planer (brevenews.com).