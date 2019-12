Appuntamento con il live dei Respiro per la presentazione del loro disco "UnPopositivo" a Lecce. Il Duo aprirà il concerto di Nina Zilli del 30 Dicembre in Piazza Libertini.



Lunedì 30 Dicembre (Ingresso gratuito – ore 21.30) torna a Lecce il sound energetico e colorato dei Respiro (progetto composto dai musicisti Lara Ingrosso alla voce e Francesco Del Prete al violino) con un'altra tappa dell’irrefrenabile tour di presentazione del disco UnPOPositivo. Il duo aprirà infatti il concerto di Nina Zilli che si svolgerà in Piazza Libertini di Lecce (evento targato Molly Arts Live).

I Respiro divideranno il palco con altri artisti salentina come il cantautore Manu Funk e il rapper Ade. Presentano la serata Toni Tinelli e Giampaolo Catalano from The Lesionati.

Il disco dei Respiro, in uscita con l’etichetta Discographia Clandestina e promosso attraverso il lavoro di Booking e management di Cristiana Francioso, è un lavoro discografico diverso rispetto al loro primo album “A Forma di Ali”, pubblicato nel novembre 2015 e premiato con la Targa d’Autore Controcorrente nel dicembre 2016.

“Un POPositivo” è una nuova carta d’identità contenente un pop d’autore che diviene pulsante con l’aggiunta di violino, multipad e sequenze di elettronica. Il singolo di esordio omonimo dell’album, in uscita in anteprima il 18 Febbraio sul web magazine Le Rane, è il manifesto della "politica" musicale dei Respiro, una visione che si estenderà per tutte le otto tracce del disco, non tralasciando però gli aspetti più intimi della quotidianità: l’amore, la separazione, la paura.

Randagio è uno dei brani più forti presenti nel disco: la canzone è ispirata alla clochard Maria Silvia Spolato, intellettuale e matematica degli anni ’70, che fu costretta al vagabondaggio dopo aver rivelato la sua omosessualità.

In “UnPOPositivo” non mancano le collaborazioni con alcuni musicisti del panorama Salentino, infatti nel brano Abissi è presente un featuring con Carmine Tundo, deus ex machina de La Municipàl.