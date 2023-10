La musica crea emozioni e ci porta in luoghi segreti del nostro pensiero.

Come back to me è il singolo che segna l’esordio discografico del cantautore e musicista sassolese Nicola Ferrari, una rock ballad che rappresenta una riflessione, sia sulle relazioni che sugli avvenimenti che cambiano la vita di una persona. Il testo parla della ricerca di una seconda opportunità laddove le cose non sono andate come si sperava.

Nicola: “Questo è il mio primo singolo, il primo videoclip. È stata una esperienza nuova, davvero stimolante ed emozionante. Ho potuto vedere e vivere in prima persona tutto ciò che sta dietro alla costruzione di questo progetto. Il video è stato girato a Piombino, in Toscana, in una location molto particolare, frutto di una ricerca molto accurata da parte dello staff. Il regista Simone Gazzola è riuscito con le immagini a completare e rendere visibile ciò che le mie parole e la mia musica vogliono esprimere, inoltre ho potuto apprezzare la passione e la grande professionalità di tutta la troupe, dalle riprese aeree di Paolo Vegliò (DronEtruria) a Gino Sozzi, che mi hanno messo sin dal primo momento a mio agio. Il video mi rappresenta e mi presenta al pubblico che può iniziare a scoprire qualcosa di me”. Il brano è stato arrangiato da Francesco Mignogna.

Videoclip: https://youtu.be/lu-cTfPZA7k

Biografia

Nicola Ferrari nasce a Sassuolo il 16/10/90. Dopo la scuola media inizia ad appassionarsi alla musica, ascoltando gruppi come Green Day, OASIS e Red Hot Chili Peppers, ma anche band anni 70 come Led zeppelin e Rolling stones. Nel 2004, Durante il liceo si avvicina alla musica e costituisce una band con alcuni compagni di classe, con la quale si esibisce come cantante e chitarrista in tutti i locali e festival della provincia di Reggio Emilia e di Modena, dapprima come cover band e successivamente con brani inediti composti interamente da lui. La collaborazione con la band dura quasi 10 anni fino al 2014, quando inizia un nuovo percorso, per il quale, spinto dalla ricerca di nuove sonorità, da autodidatta passa alla frequentazione di Accademie private sia per la disciplina del canto che quella della chitarra. Costituisce prima un duo e successivamente si propone come solista, che è la sua veste attuale. Nicola è autore e compositore di tutte le musiche e i testi dei suoi brani inediti.