Continua la maratona elettronica estiva targata Bolgia Summer Garden, a Bergamo, Sabato 15 luglio 2023 a far ballare giardino elettronico sull'A4 arriva la top dj producer madrilena Indira Paganotto, per un altro party che si preannuncia memorabile.

Classe 1992, su Instagram la Paganotto conta qualcosa come un milione e 200mila seguaci. La sua crescita non si ferma. Il padre faceva il dj negli anni '80 e '90, quando portava la sua arte e la sua musica nell'isola di Goa. Naturale, quindi, per Indira, l'approdo in discoteca.

Dapprima in Spagna, poi nel resto del mondo. Nel 2012 arriva il primo singolo "Underground Love", pubblicato da Pooledmusic, l'etichetta di un certo Ian Pooley. Tra le altre collaborazioni spicca quella con Octopus Recordings. La sua è una techno potente e personale, dove il beat, spesso veloce, è in grado di togliere il respiro. "Scenary The Remixes" di Mattia Trani, fresco di pubblicazione, è l'EP che contiene il bel remix che Indira ha realizzato per "No Future". Dopo un top club come il Bolgia, il 21 luglio approda all'Amnesia di Ibiza, per far scatenare il party Metamorfosi dell'italiano Joseph Capriati.

Il 15 luglio al Bolgia Summer Garden di Bergamo in Garden Room suonano anche WM, Ferdi, Simon Ricci, Our Anthem. La festa va avanti tutta la notte anche nella Lab Room, col party Weknow. Il Bolgia apre alle ore 23.30 e si balla fino alle 6 del mattino.

Il party che vede protagonista Indira Paganotto al Bolgia di Bergamo sabato 15 luglio 2023 è solo l'ennesimo appuntamento all'insegna dell'eccellenza nel top club sull'A4. Tra gli altri, sul palco del Bolgia, si sono esibiti di recente top dj come Tita Lau, Luca Agnelli, Chris Liebing, Len Fake e molti altri artisti attivi in tutto il mondo, tra cui I HATE MODELS, 999999999 e KLANGKUENSTLER e il trio Franchino, 00Zicky e Jo Gala.



15/07 Indira Paganotto @ Bolgia Summer Garden - Bergamo

https://www.bolgia.it/indirapaganotto/



Bolgia

via Vaccarezza 9, Osio Sopra (Bergamo) A4: Dalmine

info: 338 3624803, dalle 23.30 alle 6 del mattino