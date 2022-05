"La musica elettronica secondo noi è cultura. Per questo abbiamo proposto la nostra Masterclass con 1979, celebre artista italiano che vive ad Amsterdam, al RISO di Palermo, uno dei più importanti Musei di Arte Contemporanea in Sicilia. Ci hanno detto subito sì. E così il 19 maggio 2022, chi vuol scoprire il processo con cui nasce una hit dance come 'Midnight (The Hanging Tree)', un successo mondiale che ha totalizzato oltre 70 milioni di ascolti solo su Spotify, potrà regalarsi una masterclass d'eccezione, in un luogo magico".

Luca Lento e Vincenzo Callea presentano così la nuova Masterclass organizzata da Pl4tform, l'innovativa realtà musicale che portano avanti nel nel centro di Palermo e che mette insieme Academy, Recording Studios, Management & Strategic.

Quella con 1979 al RISO di Palermo prende vita il 19 maggio è la seconda Masterclass che Pl4tform organizza, dopo il successo di quella che il dj siciliano Angemi ha tenuto nel 2019 e si inserisce nelle tante proposte di Pl4tform, ad esempio il corso Pl4tform One - https://www.pl4tform.com/pl4tform-one/ - ed il corso avanzato Pl4tform Mix & Master - https://www.pl4tform.com/mix-and-master/

Un approfondimento decisamente pratico come quello con 1979 è utile per tutti coloro che cercano di farsi notare nel complesso scenario della musica elettronica... e soprattutto per chi ha completato o sta frequentando uno dei corsi di Pl4tform.

Chi partecipa alla Masterclass con 1979 in programma il 19 maggio al RISO di Palermo potrà scoprire tutti quanti i segreti di "Midnight (The Hanging Tree)", canzone che l'artista veneto ha prodotto con Hosh e la voce di Jalja. L'artista farà capire tutto quanto il processo creativo e di arrangiamento attraverso cui è nata la canzone mostrando tutte le session.

1979, al secolo Giovanni Salviato parlerà poi di come affrontare un remix, partendo da quelli che ha realizzato per artisti di riferimento come Anfisa Letyago, Boss Doms e tanti altri. E siccome oggi il punto essenziale non è solo realizzare tracce che suonino 'bene' ma essere originali, l'artista darà consigli ai colleghi come creare il proprio sound ed essere riconoscibili.





Chi è 1979

1979, al secolo Giovanni Salviato, è un dj producer italiano, veneto per la precisione, che da tempo vive e lavora ad Amsterdam. La sua "Midnight (The Hanging Tree)", prodotta con Hosh e la voce di Jalja, ha superato i 70 milioni di ascolti su Spotify. Il brano ha raggiunto il traguardo del disco d'argento in Gran Bretagna ed è stata Essential New Tune nel programma di Pete Tong su BBC Radio 1. 1979 ha remixato brani di Anfisa Letyago, Boss Doms e Dominik Eulberg e pubblica la sua musica, tra le altre, su prestigiose label come Armada, Warner Music, !K7, Kompakt, Fryhide.



Cos'è Pl4tform

E' una creative factory palermitana che mette insieme: Academy, Recording Studios, Management & Strategic. Tra i fiori all'occhiello di Pl4tform, ci sono Pl4tformOne, un corso per producer decisamente innovativo e Pl4tform Mix and Master, un corso avanzato dedicato a chi vuol far suonare la propria musica a livello Pro.