Francois Fashion Festival, importante evento moda di tre giorni organizzato da Francois Franzese, talent manager, scrittore e agente attivo da anni nel settore fashion, ha ormai preso forma. Il festival prende vita dal 16 al 18 luglio 2021 in una location campana d'eccellenza, ovvero Grand Hotel Vanvitelli, situato su Viale Carlo III (San Marco Evangelista), il famoso e scenografico viale che termina proprio alle porte della Reggia di Caserta.

Con le sue aperture inattese e i suoi spazi ariosi, le sue 250 camere ed il suo grande parco-piscina, Grand Hotel Vanvitelli è una dimora regale ed è quindi perfetto per ospitare una manifestazione d'eccellenza come Francois Fashion Festival.

Venerdi 16 luglio 2021 nella Sala Congressi dell'hotel prende vita la conferenza stampa di presentazione di Francois Fashion Festival, alla presenza di inviati di giornali, tv, radio e web. A seguire, ecco l'atteso red carpet: dapprima sul tappeto rosso ci sono stilisti, modelle, ospiti e staff. L'apice arriva poi nel momento conclusivo, con le tre attese primedonne. Già annunciate sono la campionessa croata di volley, Lorena Sipic e la special guest Valentina Corvino, giovanissima top model gestita dall'importante agenzia Major Milano. Il nome della madrina della manifestazione è invece ancora tenuto top secret dal patron della manifestazione Francois Franzese. Si parla di una nota showgirl ed attrice, una presenza costante su riviste di gossip.

Sabato 17 luglio Francois Fashion Festival invece presenta una giornata incentrata sugli shooting alle modelle. Con lo sfondo magico della Reggia di Caserta, poseranno con gli abiti e/o gli accessori di ciascuno stilista. La giornata si concluderà al Grand Hotel Vanvitelli con una cena a cui parteciperanno anche tutti gli ospiti del Festival.

Domenica 18 luglio la giornata inizia con le prove della sfilata finale. Gli hair stylist ed ai make up artist prepareranno le modelle selezionate per la manifestazione. Il grande evento finale prende invece vita in serata. Sarà il momento perfetto per ammirare con attenzione gli abiti dei diversi brand presenti.

Il presidente, nonché ideatore della manifestazione, Francois Franzese sarà affiancato dal direttore artistico Daniele Salvadore e dalla direttrice backstage e casting Marta Losapio. Entrambi sono figure chiave della manifestazione, la cui professionalità fa crescere al massimo il livello delle proposte di Francois Fashion Festival.

Cospicua ed altamente professionale sarà anche la squadra di fotografi e videomaker presenti al Francois Fashion Festival. Tra loro va citato l'immancabile professionista che da sempre collabora con Francois Eventi, Mimmo Tonziello. Alla regia dell'evento, infine, ci sarà l'attore e regista Riccardo Avitabile.

