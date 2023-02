Ogni anno, l'Istituto Nazionale di Statistica (Istat) rivisita la lista dei prodotti che compongono il paniere per la rilevazione dei prezzi al consumo, con un occhio di riguardo per l'efficienza e l'accuratezza dei dati.

Nel 2023, le novità più importanti riguardano l'uso di tecniche di rilevazione automatica dei prezzi per il trasporto aereo e una banca dati farmaceutica di nuova generazione. Questi sviluppi garantiscono una maggiore efficienza e accuratezza nella rilevazione dei prezzi.

Il paniere 2023, utilizzato per calcolare gli indici NIC e FOI, include 1.885 prodotti elementari, raggruppati in 1.061 prodotti e 423 aggregati. Per l'indice IPCA, che ha un'armonizzazione europea, il paniere comprende 1.906 prodotti elementari, raggruppati in 1.080 prodotti e 427 aggregati.

Il paniere si adatta ai cambiamenti nei consumi delle famiglie e alle norme in vigore, e comprende nuovi prodotti come la visita medica sportiva, la riparazione di smartphone e apparecchiature audio intelligenti. Inoltre, comprende anche prodotti consolidati come il tonno di pescata, il deambulatore, il massaggio estetico e altri.

La rilevazione dei prezzi comprende circa 33 milioni di quotazioni provenienti dalla Grande Distribuzione Organizzata (GDO) e più di 192mila raccolte direttamente dall'Istat o tramite fornitori di dati, tra cui i prezzi dei carburanti dal Ministero dello Sviluppo economico.