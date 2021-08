Una ballad dedicata all’amore giocoso e leggero.

L'unico vero amore è quello visto attraverso gli occhi di un bambino. Forse un’affermazione semplicistica, sicuramente già sentita, ma resta l'unica spiegazione tangibile per uno dei misteri più antichi del mondo.

Così anche l'amore per una donna, per quanto vero e passionale, deve essere leggero. Apparentemente appeso ad un filo e tenuto in vita dal continuo gioco delle parti. Attraverso il gioco, la leggerezza e l'ironia si affronta la vita che a volte, inevitabilmente, sembra complessa. Questa la metafora contenuta in questa dinamica ballad scritta a quattro mani dal cantante torinese e il produttore Anthony Louis.

Etichetta: Stravaganza

Radio date: 9 luglio 2021

Francesco Trimani, nasce nel 1977 e si avvicina alla musica suonata durante le scuole superiori formando una band. Solo 10 anni dopo comincia la carriera solista iniziando un percorso di scrittura che lo porta alla realizzazione del suo primo album “L'inizio”. Già autore del brano "A Torino c'è" (dichiarazione d'amore per la sua città natale) definito l'inno della città e del brano dedicato al "Grande Torino", la leggendaria squadra di calcio diventata ormai colonna sonora del riscaldamento del Torino FC. Negli ultimi anni continua a scrivere ballad a cavallo tra il genere pop e dance anche grazie all'incontro con il produttore dj Anthony Louis. L'intento è di creare un filo diretto tra la scrittura leggera, ma al contempo riflessiva, e il mondo dell'intrattenimento.