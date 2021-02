Di nuovo in aumento il numero di nuovi casi Covid che nelle ultime 24 ore è stato di 10.386. In aumento anche il numero di tamponi effettuati, 274.019, circa 95mila in più rispetto a ieri.

Diminuisce pertanto al 3,79 (ieri era al 4,10%) la percentuale odierna di contagiati in rapporto al numero di tamponi effettuati, di cui adesso vengono conteggiati anche quelli cosiddetti rapidi. Il totale dei contagi è arrivato a 2.739.591.

Questi i casi registrati in alcune regioni. In testa la Lombardia con 1.696 nuovi contagiati, seguita dalla Campania con 1.135.

Il numero totale degli attualmente positivi è di 393.686 (ieri 398.098). Tra i positivi, 2.074 (ieri 2.089) sono in cura presso le terapie intensive dove si registrano 154 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore, 18.463 (ieri 18.515) sono i ricoverati con sintomi, mentre sono 373.149 le persone in isolamento domiciliare (ieri 377.494).

Il numero complessivo di dimessi e guariti sale a 2.251.734 (ieri 2.237.290).

Oggi sono 336 i decessi, con il totale che sale a 94.171.



Al 16 febbraio sono 3.078.653 le somministrazioni di vaccino anti-Covid finora effettuate in Italia, pari al 84,3% di 3.651.270 dosi arrivate nel Paese. Al di sotto della media nazionale 11 tra regioni e P/A. Infine, sono finora 1.291.021 le persone residenti in Italia a cui sono state somministrate la prima e la seconda dose di vaccino.