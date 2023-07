Pathe ha rivelato il trailer del film The Great Escaper con Michael Caine e la compianta Glenda Jackson nella sua ultima apparizione cinematografica.

"Ispirato ad una storia vera che ha fatto notizia a livello nazionale sul pensionato Bernard Jordan che nel 2014 è fuggito dalla sua casa di cura a Hove, nel Sussex, nel Regno Unito, per partecipare ad un evento in Francia in occasione del 70° anniversario dello sbarco in Normandia. L'avventura di Bernie, durata appena 48 ore, ha segnato anche il culmine dei suoi 60 anni di matrimonio con la sua dolce metà".

Per ora è stata resa nota solo l'uscita inglese (6 ottobre). In attesa di conoscere le altre date internazionali, ecco il trailer ufficiale!