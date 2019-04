Nozziamoci Magazine, un nuovo consiglio per un make up perfetto, con i prodotti Wycon Cosmetics

Cari amiche, questo per me è il primo articolo, spero non l'ultimo! Sono una blogger e mi occupo espressamente di Moda e Bellezza, mi piace chiacchierare e soprattutto regalarvi i miei piccoli consigli, per un make up perfetto!

Mi ha colpito, molto, il consiglio delle Fashioniste di Nozziamoci Magazine, che seguo da un po di tempo, trovo che i suoi articoli siano davvero utili! Sappiamo bene, che per noi femminnucce, il make up deve essere a prova di tutto, di tenuta, di qualità e soprattutto di borsetta!

Per questo motivo, Nozziamoci Magazine, ha consigliato, nel suo articolo, due novità della Wycon Cosmetics, un blush ed un illuminante in stick, di facile utilizzo, adatta ad ogni tipo di pelle, grazie ad una texture finish o perlato ed un illuminante viso dalla textura molto cremosa.

Due prodotti capaci di permettervi un make up sempre perfetto, sono solo per la qualità dei prodotti ma soprattutto per la misura, sono facilmente trasportabili nelle nostre borsette, che negli eventi più particolari sono anche piccine!

Mah, per ora non mi resta che lasciarvi alla lettura del bellissimo articolo, all'interno troverete anche tutte le informazioni per acquistare i prodotti sul sito Wycon! Apresto!