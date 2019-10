In Italia sono circa 2 milioni e 130mila i bambini e gli adolescenti in sovrappeso. La maggior parte non pratica sport e non fa alcuna attività fisica. Inoltre, Si ingrassa più al sud che al nord.

Secondo i più recenti dati forniti sul tema dall'Istat, i minori in sovrappeso in Italia sono il 21,3%, di cui il 9,3% sono da considerarsi obesi. L'eccesso ponderale complessivo risulta pari al 30,6%.

Per combattere l'obesità, non solo è necessario uno stile di vita sano ed una corretta alimentazione, ma anche la giusta attenzione dei genitori che spesso non si accorgono, o ritengono del tutto normale, che il proprio figlio sia in eccesso ponderale.