Stefano Pain e Andrea Serratore, dj producer italiani che da tempo fanno ballare il mondo con i loro dischi e i loro dj set, tornano insieme con un nuovo disco, prodotto in collaborazione con Bomber. Il loro nuovo singolo è "Carnival", pubblicata dalla leggendaria label olandese Spinnin' Records, punto di riferimento da anni per capire cosa fa ballare il mondo. Per Stefano Pain, un professionista del sound già capace di far ballare il mondo con hit assolute come "Ran Tam Tam", in particolare, è la prima uscita su Spinnin'. "Pubblicare un brano su questa label è senz'altro un punto d'arrivo per ogni dj, per cui per noi è un momento importante", spiegano Stefano Pain, Bomber ed Andrea Serratore. "Ci fa ancora più contenti, poi, che 'Carnival' stia piacendo davvero, in tutto il mondo. E' una canzone spensierata, perfetta per ballare e dimenticare i problemi di ogni giorno".

"Carnival", infatti, ha sonorità che mettono insieme scatenata tribal house ed atmosfere e ritmi brasiliani, simbolo del Carnevale e del divertimento nel mondo. Una voce che continua a ripetere "Everybody shake everybody, let's go to the carnival" fa il resto: provare a resistere è impossibile, bisogna ballare.

La traccia di Stefano Pain, Bomber ed Andrea Serratore è uscita nei primi giorni dell'autunno 2023 ed è già entrata nelle playlist di molte radio nel mondo. Inoltre, è supportata da decine e decine di top dj italiani ed internazionali, tra cui Bingo Players. Come se non bastasse ha già superato il milione di follower su Spotify in diverse playlist.





Stefano Pain, Bomber, Andrea Serratore - Carnival (Spinnin' Records) stream / download + YouTube

https://hysteria.release.link/carnival-1

https://youtu.be/Xr89I7J3L-o?si=WPR0aU5H2gE_mI92

Stefano Pain

https://instagram.com/djstefanopain

Bomber

https://instagram.com/bombermusic

Andrea Serratore

https://instagram.com/andrea_serratore_