Andrea Pimpini, giovane cantautore e autore italiano, lancia il suo primo eBook sulla nuova direttiva europea che rivoluzionerà il modo in cui le aziende comunicano il proprio impatto ambientale

Andrea Pimpini, originario di Pescara e, dal 2024, residente a Macao, ha recentemente pubblicato su Amazon Kindle il suo secondo eBook, primo nel suo genere: “L'evoluzione nella reportistica aziendale: il focus sulla catena di fornitura”.

Il libro rappresenta l’adattamento e l’ampliamento della sua tesi di laurea in Economia e Management, realizzata nel 2024 per la laurea triennale presso l’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara.

In un periodo storico in cui l’impegno verso la sostenibilità non è più un’opzione ma una necessità, l’eBook affronta uno dei temi più attuali e cruciali per le imprese europee: la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), ovvero la nuova direttiva UE che estende gli obblighi di rendicontazione ESG (ambientale, sociale e di governance) a un numero sempre più ampio di aziende.

Attraverso un linguaggio chiaro ma accurato, Pimpini spiega l’evoluzione normativa europea, analizza gli impatti della CSRD sulle piccole e medie imprese, e propone casi studio concreti. Tra questi, spicca Ecosia, il motore di ricerca che pianta alberi con i proventi delle ricerche online degli utenti.

“Credo che il valore di questa direttiva sia enorme. Ma per comprenderla e applicarla, le aziende hanno bisogno di strumenti semplici e accessibili”, spiega Andrea.



Un percorso che continua a Macao

Andrea ha da poco iniziato un nuovo capitolo della sua carriera accademica: è stato ammesso con borsa di studio completa al Master in International Integrated Resort Management presso l’Università di Macao, in Cina. Una delle città simbolo dell’industria dell’intrattenimento e del turismo globale che, grazie ai suoi resort, produce ricavi superiori a quelli di Las Vegas.

Parallelamente, Andrea continua a gestire il suo blog TheGameTV.it, registrato su Google News, dove pubblica articoli su intrattenimento e cultura digitale.

📘 Il suo eBook è disponibile su Amazon a un prezzo accessibile:

👉 https://amzn.eu/d/ekwSWZN