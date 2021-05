Intervista a Guglielmo Lucci,co-founder della piattaforma.

Cosa vi ha spinto a creare Cryptartible.com?

La nostra idea è che l' arte oggi stIa vivendo una forte dicotomia dimensionale, ciò che prima era visibile solo nella dimensione fisica dell'opera ,oggi si sdoppia nella dimensione digitale.

Crediamo fermamente che sia diritto sia dell'artista che del collezionista possederle e farle vivere in entrambe le dimensioni.

Che servizi offre la vostra piattaforma?

La nostra è una piattaforma, ma in un contesto privato a tutela degli artisti e dei collezionisti, non mettiamo i nostri artisti in competizione con giovani grafici e maghi del posizionamnto on-line che affollano le più famose piattaforme depauperando la loro storia ed il loro lavoro.

Tutti abbiamo sentito parlare degli NFT e di come tutti si aspettino di investire e guadagnare con la nuova arte digitale, noi guardiamo oltre la semplice speculazione della prima ora e gradualmente vogliamo far maturare un concetto metafisico di trasformazione anche e soprattutto di quello che già esiste solo sul piano fisico ,aiutando gli artisti che hanno meno dimestichezza con le cryptovalute e la nuova tecnologia ad approcciare insieme questo nuovo mercato.

Cosa proponete ai collezionisti ?

Cryptartible .com vuole garantire al meglio i collezionisti e gli artisti non facendoli addentrare nella giungla delle normali piattaforme di vendita on-line, pagando inutili commissioni e rischiando i loro soldi in un ecosistema ancora non sicuro al cento per cento.

Trasformiamo quindi le opere degli artisti e creiamo dei wallet a disposizione degli stessi dove iniziare un percorso comune che li porterà ad acquistare col tempo opere fisiche ed NFT annessi.

Questo quindi renderà l'opera sicura?

L'opera non solo sarà sicura, ma sarà certificata e tracciata tramite blockchain, rendendo superflua qualsiasi autentica. l'opera sarà essa stessa l'autentica di se stessa.

Per informazioni potete contattarci alla nostra mail [email protected] o visitare il nostro sito web www.cryptartible.com