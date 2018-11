Gala solidale dell'associazione Accendiamo una Stella for you- nona edizione, lunedì 26 novembre al teatro Cilea di Napoli ore 20:30.

L'evento gode del patrocinio morale del Comune di Napoli e della X Municipalità. Dedicato ai minori disagiati di Napoli con il progetto Tutti insieme con lo Sport ed ai minori ospiti della Casa Famiglia Piccoli Soli. Conduce la serata Diego Sanchez.

Partecipano all'evento solidale(in ordine alfabetico): coro Canto Insieme I. C.91 - Minniti, Lino D'Angio',Zero DB, Mirna Doris,Nello Iorio,Massimo Masiello, Gennaro Silvestro, Tueff,Un posto al sole. Per la danza L'Orsa Maggiore ed In punta di piedi di Margherita Veneruso. Per la moda : Gennaro Cassini e Michele De Falco Iovane.

Per lo Sport: Calcio Napoli Femminile, ex capitano Calcio Napoli Francesco Montervino, Mariafelicia Carraturo campionessa del mondo di apnea, Nora Liello campionessa italiana master nuoto C.N.Posillipo. Ed ancora saranno presenti le collaborazioni sportive dell'associazione: Accademia nazionale di scherma, Capri Napoli Marathon, Cral 2016 Napoli, Cotena Boxing, C.N. Posillipo Pallanuoto, CUS Napoli, Gazzella Team Nuoto, T.C. Petrarca.

www.accendiamounastellaforyou.it

Facebook Maria Rotunno e gruppo l'associazione Accendiamo una Stella for you