Nell'ultimo sondaggio settimanale di SWG per il tg di La7, la Lega non sembra soffrire del Russiagate in salsa leghista, anzi guadagnerebbe 0,2 punti percentuali.

L'unico Partito che fa registrare un calo, invece, è il Partito Democratico che si mantiene comunque saldamente al secondo posto.

Va comunque detto anche che in un sondaggio di Ipsos per il Corriere, quasi il 60% degli intervistati ha definito molto grave e abbastanza grave la vicenda Lega-Russia.