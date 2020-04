Come anticipato da Gabriele Gravina, la Figc ha inviato ai ministri dello Sport e della Salute, rispettivamente Vincenzo Spadafora e Roberto Speranza, il protocollo con le disposizioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di calcio, studiato dalla commissione medico scientifica presieduta dal prof. Paolo Zeppilli.

A meno di ulteriori nuove disposizioni da parte del governo, la ripresa degli allenamenti è prevista per il 4 maggio, data in cui le squadre dovrebbero tornare ad allenarsi, seguendo però rigide misure per evitare nuovi contagi, rispettando criteri di sicurezza che prevedono il costante monitoraggio, l'azzeramento dei contatti con l'esterno e l'isolamento nei centri sportivi o in strutture alternative.

Delle misure, governo e Ficg dovrebbero discutere mercoledì prossimo.

Il giorno precedente, ci sarà un'assemblea di Lega in cui le squadre di Serie A, tra i vari temi, affronteranno la questione del pagamento dell'ultima rata da parte dei licenziatari dei diritti tv.