Si sono conclusi i lavori del 1st Italian Workshop on Shell and Spatial Structures (IWSS 2020). Il primo appuntamento della comunità scientifica italiana che raccoglie gli interessi del mondo accademico e professionale legati alle strutture leggere, come grandi coperture a volta, tensostrutture e strutture speciali di grande luce (pieghevoli, tensegrity ed origami).

Il convegno, originariamente previsto in presenza, si è tenuto completamente on line ed in diretta su Youtube. Il Workshop è stato dedicato alle tematiche teoriche e a quelle di modellazione strutturale oltre che ai progetti realizzati o in corso di realizzazione, con particolari contenuti innovativi e legati alla sostenibilità ambientale. L'evento è stato seguito da diverse centinaia di spettatori on-line che potevano interagire con i relatori e con gli organizzatori dell'evento in tempo reale.

Davvero un bel format quello scelto dai promotori dell'evento, che ha consentito un'interazione continua da parte di tutti i partecipanti e la possibilità di seguire i diversi momenti della rassegna senza pause e senza intoppi. Sarà questo il modello per i convegni scientifici dei prossimi anni? Non lo sappiamo ma il risultato ci è sembrato di ottimo livello. Tutti universitari gli organizzatori del convegno, il Prof. Stefano Gabriele della Università Roma Tre, il Prof. Amedeo Manuello Bertetto del Politecnico di Torino, il Prof. Andrea Micheletti di Tor Vergata e il Prof. Francesco Marmo della Università Federico II di Napoli.

L'evento ha potuto contare anche su ospiti si assoluto rilievo come i keynote lecturers, tra questi, infatti, il direttore del Laboratorio di Form-Finding dell'Università di Princeton la Prof. Sigrid Adriaenssens, il Prof. Maurizio Brocato docente alla École Nationale Supérieure d'Architecture Paris-Malaquais, il Prof Massimo Majowiecki di Bologna, l'arch Mauricio Cardenas ed il Prof. Alberto Carpinteri, direttore della classe di Ingegneria Strutturale della Accademia delle Scienze Europea.

La presenza di noti professionisti nel settore della progettazione strutturale di grandi coperture ed architetture all'avanguardia è particolarmente significativa, considerando l'attuale fermo della progettazione e costruzione di grandi strutture e grandi opere sul territorio nazionale.

Il convegno ha saputo svolgere la doppia funzione di costituire un momento di confronto tra studiosi e fonte di ispirazione per studenti di ingegneria ed architettura. Si spera che in questo momento di ripartenza vi siano diverse esperienza come quella del IWSS, che sappiano rimettere in moto la dinamicità nei diversi settori e nei diversi ambiti della ricerca.





IWSS2020 https://sites.google.com/view/iwss2020/home