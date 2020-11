Disponibile sulle principali piattaforme e stores digitali THE ELECTRIC POPE, il nuovo ritmato e provocatorio singolo del produttore/chitarrista Marco Pernice.

Il sound si muove tra electropop, dance e atmosfera indie/post punk, con testo onirico e ironico.

In evidenza il sassofono un po' anni 80 e il solo di chitarra stile Joe Satriani con wah. La voce è vagamente punk/indierock, il ritmo assolutamente ballabile.

Nell'era dell'elettronica e dello smart working compare all'orizzonte la figura di un Papa elettrico-virtuale per rimettere in ordine le cose...forse una speranza da parte dell'autore in un periodo di caos pandemico mondiale. La figura religiosa diventa simbolo laico di ritorno alla normalità.

Brano in rotazione radio nel circuito indie internazionale, anche solo per curiosità, un ascolto andrebbe dato .

