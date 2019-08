OMAR PEDRINI, GEOFF WESTLEY e ALESSIO BONI ospiti di "VULCANICI – Artisti Incandescenti"

OMAR PEDRINI

GEOFF WESTLEY

ALESSIO BONI



ospiti di VULCANICI | Artisti Incandescenti.



Tre ospiti d'eccezione nella nuova puntata della trasmissione televisiva “VULCANICI, ARTISTI INCANDESCENTI” condotta dal giornalista Michelangelo Iossa.



La puntata speciale andrà in onda giovedì 8 agosto 2019 alle ore 23.30 in Campania su CANALE 9 e - in nazionale - martedì 13 agosto 2019 a mezzanotte sul circuito 7 GOLD.



La puntata è arricchita da tre interviste esclusive: alle telecamere di Vulcanici si raccontano Omar Pedrini, uno dei 'papà' del rock italiano degli ultimi 25 anni, e il popolare attore Alessio Boni. Abbiamo incontrato Pedrini e Boni nel backstage del loro spettacolo teatrale/musicale "66 / 67", un 'concertato' che è stato protagonista - a Salerno - dell'ultima stagione del Napoli Teatro Festival Italia.



Altro ospite della puntata il leggendario produttore Geoff Westley, tra i più importanti 'producer' a livello mondiale: al fianco di Bee Gees, Phil Collins o Peter Gabriel, Westley ha firmato alcuni dei dischi più importanti della storia del pop italiano, da "Una donna per amico" e "Una giornata uggiosa" di Lucio Battisti a "Strada Facendo" di Claudio Baglioni, affiancando anche Riccardo Cocciante o Mango.

Negli studi della Elios Registrazioni Audiovisive, Westley ha poi eseguito - sui tasti di un pianoforte gran coda - alcuni estratti del suo primo album solista strumentale e una selezione di brani tratti dai 33 giri-simbolo di Lucio Battisti e Claudio Baglioni.



Vulcanici è il magma della creatività, della forza e della passione per l’arte. La trasmissione nasce da un’idea di Daniele Ippolito, storico produttore teatrale e televisivo, ed è condotta dal giornalista e scrittore Michelangelo Iossa, da molti anni tra i più attivi divulgatori musicali italiani. La realizzazione televisiva è a cura della regista Giada De Gregorio.



Il programma andrà in onda sulla piattaforma televisiva terrestre DVBT di Canale 9 e sul circuito nazionale 7 GOLD: al pubblico televisivo dell’emittente si affiancherà quello più ampio e trans-regionale che il programma raggiungerà attraverso il web. Ogni puntata infatti, verrà distribuita sulla piattaforma-YouTube di Canale 9, condivisa dai canali-social di Canale 9, di Vulcanici, di DipMusic e di Michelangelo Comunicazione e, naturalmente, dalle pagine-social ufficiali degli ospiti che parteciperanno al programma.



VULCANICI

Artisti Incandescenti

[DipMusic | Canale 9]



Da un’idea di Daniele Ippolito

Scritto e condotto da Michelangelo Iossa

Regia televisiva a cura di Giada De Gregorio



* Per l'intervista a Omar Pedrini & Alessio Boni si ringraziano Nunzio Ciccone, responsabile di EventiH24, e Dj Claudio Ciccone Bros.