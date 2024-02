Niccolò Trinelli è stato sicuramente il pilota più costante del mondiale. Con più podi ma meno vittorie è riuscito a vincere il campionato FLC 7. Infatti, è stato autore di 21 podi su 23, quasi tutti. Mentre il rivale arrivato subito dietro di lui, ha fatto 18 podi su 23, ben 3 in meno. Trinelli tra l'altro, tra i molti podi conquistati, è spesso arrivato secondo, mentre Verdi ha fatto ben 4 quarti posti e un quinto posto. Trinelli non è mai arrivato quinto, e quarto ci è arrivato solo 2 volte. Quindi diamo merito alla costanza, nonostante in termini di performance pura, Fabio Verdi sia stato il migliore, con 8 vittorie e 10 pole position, contro le 6 vittorie di Trinelli e le sole 5 pole position di Trinelli.