Alla luce delle nuove disposizioni legislative concernenti le modalità di stipula dei contratti di lavoro, per i quali l’ultimo Consiglio di Ministri ha inteso incentivare il tempo determinato e la provvisorietà, il candidato Sindaco Carmelo Capone e la sua lista di aspiranti Consiglieri hanno voluto diramare la seguente dichiarazione:

“Preso nota del comunicato della FIOM CGIL Messina e insieme al gruppo "Uniti per il Paese" condivido le preoccupazioni riguardanti gli operai metalmeccanici nel nostro territorio. La precarietà, i bassi salari e i contratti a breve termine sono problematiche, che richiedono l’attenzione di tutti noi. Come candidato Sindaco ed a nome del gruppo, ci impegniamo a investire nella formazione, sostenere contratti stabili e responsabilizzare le aziende. Se eletti, avvieremo un tavolo di dialogo fra sindacati ed aziende al fine di trovare soluzioni congiunte. Valorizzeremo il ruolo del comune come ente gestore del territorio e promuoveremo collaborazione tra le parti. Ho contattato personalmente il Segretario FIOM Daniele David, per discutere delle preoccupazioni e ribadire il nostro impegno a lavorare insieme per migliorare le condizioni dei lavoratori. La nostra priorità è un futuro migliore per tutti i cittadini, inclusi gli operai metalmeccanici”.