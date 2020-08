Come previsto, il duo democratico Biden - Harris, candidato alla presidenza degli Stati Uniti a partire dal 2021, ha debuttato mercoledì in una scuola di Wilmington, nel Delaware, in un evento non aperto al pubblico a cui il ticket dem si è presentato indossando le mascherine.

Nel suo intervento, Joe Biden ha presentato la Harris che, in caso di una sua vittoria a novembre, diverrà la prima donna di colore ad assumere la carica di vicepresidente degli Stati Uniti. Biden ha poi difeso Kamala Harris dagli attacchi di cui, nel frattempo, è stata vittima da parte di Donald Trump, dopo che è stata diffusa la notizia della sua nomina.

La Harris, invece, ha parlato di contenuti e di programma, dicendo di essere preoccupata per l'economia, la salute, i figli... il tipo di Paese in cui tutto è a rischio, a causa di Trump, accusato di preoccuparsi più di se stesso che delle persone che lo hanno eletto.

"Trump ha ereditato l'espansione economica più lunga della storia da Barack Obama e Joe Biden - ha detto -. E poi, come ogni altra cosa che ha ereditato, l'ha mandata dritta al tappeto", aggiungendo di aver lasciato gli Stati Uniti a pezzi.

Secondo i sondaggi, quasi nove democratici su dieci approvano la scelta di Kamala Harris come candidata alla vicepresidenza Usa e la senatrice risulta più popolare di Joe Biden tra le donne (60% contro il 53%), tra gli americani più giovani, ossia sotto i 35 anni (62% a 60%) e anche tra alcuni repubblicani (25% a 20%).